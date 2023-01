Portugueses viajaram menos no verão do que em 2019

Os portugueses realizaram 8,2 milhões de viagens no verão do ano passado. O número do INE revela que, apesar de o número de viagens dos residentes ter subido 5,9% face a 2021, as deslocações dos portugueses está ainda 5,8% abaixo dos níveis de 2019.



Os portugueses realizaram 8,2 milhões de viagens no verão do ano passado. O número divulgado esta sexta-feira pelo Índice Nacional de Estatísticas revela que, apesar de o número de viagens dos residentes ter subido 5,9% face a 2021, as deslocações dos portugueses está ainda 5,8% abaixo dos níveis de 2019.

Os dados do INE indicam ainda que entre julho e setembro os portugueses viajaram mais para o estrangeiro em lazer, havendo um aumento de 109% face ao período homólogo. Mas o total de 950,6 mil viagens além fronteiras fica também ainda abaixo dos valores registados em 2019, durante o terceiro trimestre do ano.

Mas a grande fatia das viagens dos turistas portugueses foi em território nacional, correspondendo a 88,4% do total das deslocações, cerca de 7,2 milhões. Menos 0,6% face ao mesmo período de 2022 e menos 5,2% quando comparado com o terceiro trimestre de 2019.



