Em Aveiro, São Jacinto recebe 1.900 e, em Leiria, Pedrógão chega aos 5.600 e Pedrógão Sul aos 600.



Na Marinha Grande, a Praia Velha pode receber 6.100 pessoas, mais 300 do que a Vieira.



Em Pombal, o Osso da Baleia tem capacidade para 1.900 utentes e, em Vagos, a praia com maior capacidade é a do Areão, com 1.100 pessoas.



A maioria das praias interiores na região abre apenas em 01 de julho.



Durante a época balnear deste ano, os utentes das praias devem assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus-de-sol, toldos ou colmos, segundo um decreto-lei aprovado pelo Governo.



Além do distanciamento físico de segurança entre utentes no acesso e na utilização da praia e no banho no mar ou no rio, os cidadãos devem cumprir as medidas de etiqueta respiratória e proceder à limpeza frequente das mãos, bem como evitar o acesso a zonas identificadas com ocupação elevada ou plena.



Relativamente ao estado de ocupação das praias, vai existir "sinalética tipo semáforo", em que a cor verde indica ocupação baixa (1/3), amarelo é ocupação elevada (2/3) e vermelho quer dizer ocupação plena (3/3).



Segundo o Governo, a informação sobre o estado de ocupação das praias vai ser "atualizada de forma contínua, em tempo real", designadamente na aplicação 'InfoPraia' e na página da internet da Agência Portuguesa do Ambiente.







A época balnear nas praias costeiras da região Centro abre este sábado, 20 de junho, e prolonga-se até 13 de setembro, com o concelho da Figueira da Foz a 'reinar' no capítulo da lotação, com uma capacidade de 51.200 pessoas em simultâneo.Na região Centro, destacam-se também as praias da Barra, em Ílhavo, com capacidade para 11.800 pessoas; de Mira (11.200); da Tocha, em Cantanhede (8.000); Torreira, na Murtosa (8.800) ou Esmoriz, em Ovar, com 6.900.