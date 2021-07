Swiss Life compra Hotel Exe Saldanha

A Swiss Life Asset Managers, um dos maiores investidores imobiliários da Europa e parte do consórcio responsável por 81,1% da Brisa, comprou o Hotel Exe Saldanha, situado na Avenida Defensores de Chaves, à Chaves 5/9 por um valor ainda não revelado.





A venda foi mediada pela CBRE que, em comunicado, adianta que o hotel de três estrelas está neste momento em operação através de um contrato de arrendamento com a catalã Hotusa. A unidade conta com 130 quartos, serviço de bar e cafetaria e parque de estacionamento subterrâneo.





A Swiss Life Asset Managers, que faz parte do consórcio que em outubro do ano passado adquiriu 81,1% da Brisa por 2,4 mil milhões de euros, tinha já adquirido em 2019 o Hotel Exe Liberdade. Na altura, o hotel tornou-se na primeira compra da gestora suíça em Portugal numa operação igualmente assessorada pela CBRE.





Duarte Morais Santos, diretor da área de Hotelaria da CBRE, acredita que "a venda do Hotel Exe Saldanha pela D. Chaves 5/9 S.A. à Swiss Life Asset Managers mostra que o setor da hotelaria e do turismo continua resiliente e confiante na retoma pós-pandemia. As expectativas de recuperação são positivas para os "players" do setor, o que acaba por ser decisivo para que a dinâmica ao nível do negócio se mantenha".