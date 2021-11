Porto vai ter um hotel Wilde by Starcity junto aos Clérigos

Na Rua da Galeria de Paris, um dos locais mais emblemáticos da noite do Porto, o número 49 corporiza as traseiras de um velho prédio devoluto, que vai dar agora lugar a um hotel da marca Wilde by Starcity, o primeiro do grupo britânico no nosso país.

O imóvel, com frente para a Praça Guilherme Gomes Fernandes, foi adquirido por um fundo institucional, que estabeleceu um contrato de arrendamento com o grupo Starcity, que irá operar a unidade hoteleira portuense.





"O negócio ficou a cargo da equipa de Hotels e Development da CBRE, que assessorou o vendedor", adiantou a consultora imobiliária, em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, 16 de novembro.

Sem identificar o dono do imóvel, a CBRE adianta que o hotel a edificar na Rua da Galeria de Paris será um quatro estrelas e terá quase quatro mil metros quadrados de área de construção.

"O desenvolvimento do projeto e da operação imobiliária são assegurados pelo consórcio entre o grupo Casais e a Kailash Capital Investments, sendo este um ativo que se insere num segmento de valorização ‘premium’, e que alinha com as competências e conhecimento de construção sustentável desenvolvidas pela Casais", enfatiza a CBRE.

A Staycity, que se apresenta como empresa líder no segmento dos aparthotéis, sob a sua marca premium Wilde by Staycity, em localizações de centro de cidade, tem unidades hoteleiras espalhadas por meia dúzia de países europeus, como no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Itália, França e Bélgica.

"A Rua da Galeria de Paris é uma das mais emblemáticas zonas da cidade do Porto, não só pela diversão noturna, mas também pela sua história. É também uma rua com vários acessos e muito próxima de pontos de referência históricos, como a Torre dos Clérigos. A concretização deste negócio vai dar uma nova oportunidade a um imóvel que se encontrava devoluto e contribuir para a reabilitação da própria rua, ao mesmo tempo que acentua a dinâmica do setor da hotelaria e do turismo da Invicta", sublinha Clara Sequeira Pinto, senior consultant da área de Hotels da CBRE Portugal.

Já Eduardo Pimenta, diretor de capital markets do escritório da CBRE Portugal no Porto, considera que "esta transação demonstra a confiança dos investidores no presente e futuro do turismo na cidade do Porto, e que irá continuar a representar uma alavanca para o desenvolvimento da cidade".