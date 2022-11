Investimentos resistem à inflação, dizem investidores na Web Summit

Leia Também Indico lança fundo com 25 milhões de euros para startups do seu portefólio

Uma pesquisa feita pela plataforma Pithroom para a Web Summit, junto dos investidores presentes no evento, mostra que a inflação afetou pouco os investimentos. Dos inquiridos, apenas 8% referiu um abrandamento nos negócios devido à subida dos preços.O cenário altera-se quando se fala da conjuntura internacional, como um todo. Os eventos geopolíticos influenciaram quase 80% das estratégias de investimento. No ano da pandemia, esse impacto era apenas de 53%.Os dados divulgados esta quarta-feira mostram que a atividade global das capitais de risco abrandou devido à incerteza do mercado. No final de setembro, o total global de investimentos em startups estava nos 394,5 mil milhões de dólares (194,9 mil milhões nos Estados Unidos e 76 mil milhões na Europa).Os investidores presentes na Web Summit representam 30% do montante global de negócios. No total, para o inquérito, responderam 142 investidores.Dos inquiridos, quase metade (47%) reportou terem feito entre um e cinco investimentos, nos últimos doze meses, uma subida em relação aos 31% do ano passado. Do montante alocado, 73% respondeu que dois terços foram para novos investimentos e o restante para empresas do seu portefólio."É encorajador ver que muitos investidores continuam a investir apesar da incerteza do mercado", indica em comunicado Kyle Stanford, analista de capital de risco do PitchBook. "Embora os dados mostrem um declínio na atividade de investimento em comparação com 2021, a negociação global ainda está bem acima do ritmo histórico."