Indico lança fundo com 25 milhões de euros para startups do seu portefólio

Leia Também Indico lança primeiro fundo português dedicado em exclusivo à economia do mar

A Indico Capital Partners anunciou esta quarta-feira o lançamento do "Opportunity Fund", um fundo com 25 milhões de euros para investir no desenvolvimento das startups que a capital de risco portuguesa já tem no seu portefólio.Aproveitando o contexto da Web Summit, a empresa anunciou que, com este fundo, vai conseguir investir mais cinco milhões de euros nas quatro ou cinco tecnológicas mais promissoras, duplicando assim o valor de investimento por startup para dez milhões.O "Opportunity Fund" conta com a subscrição de investidores que participaram em rondas anteriores da Indico, explica a capital de risco em comunicado. A empresa anunciou também o crescimento da equipa de três general partners - Stephan Morais (na foto), Ricardo Torgal e Cristina Fonseca - para dez novos membros, incluindo dois novos partners: Almeida Santos e Rui Rodrigues."Tem sido um grande caminho desde 2019 e contamos com o apoio de investidores institucionais e individuais de todo o mundo, desde o primeiro dia", sublinha Stephan Morais. "O abrandamento do mercado era esperado, há alguns anos, e o nosso portefólio encontra-se numa boa posição para enfrentar as condições atuais. O lançamento do Opportunity Fund dá-nos um fôlego extra para apoiar as nossas empresas mais promissoras."O general partner aproveitou ainda para sublinhar que o ecossistema nacional continua de boa saúde. "Em 2019 muitos duvidaram da disponibilidade de 'deal-flow' em Portugal e Espanha. Essas dúvidas caíram com o surgimento de muitos unicórnios ibéricos. Mesmo que o mercado abrande ainda mais e haja menos capital disponível, agora é totalmente claro que existe muito talento e capacidade de empreendedorismo no sul da Europa".Entre os investidores do "Opportunity Fund" está o Fundo Europeu de Investimento, o Banco Português do Fomento, o Golden Wealth Management, entre outros.