Primeira startup da Fábrica de Unicórnios inaugura supermercado autónomo no Brasil

A Sensei - a primeira startup a entrar no programa Scaling Up da Fábrica de Unicórnios de Carlos Moedas - assinou um acordo com a cadeia brasileira de supermercados Grupo Muffato e vai desenvolver um supermercado autónomo em Curitiba, no Brasil. Será a primeira loja do género na América Latina.A loja Muffato Go, que abre ao público esta sexta-feira, dia 4 de novembro, e tem 250 metros quadrados, vai disponibilizar uma experiência de compras simplificada sem filas, self-scanning ou qualquer outro formato físico de checkout, tornando-se na primeira implementação da tecnologia Sensei fora da Europa.Os clientes apenas têm de descarregar a aplicação do Grupo Muffato, que gera um QR code que lhes permite entrar na loja, recolher os produtos que pretendem e sair sem ter que passar numa caixa ou estar numa fila, indica um comunicado de imprensa enviado às redaçõe.A Sensei utiliza uma rede de sensores para acompanhar os produtos que cada cliente seleciona. O valor das compras é cobrado automaticamente à saída da loja."Entrar no Brasil, um dos maiores mercados de retalho em todo o mundo, é um marco decisivo na expansão da Sensei", indica Vasco Portugal, CEO e co-fundador da startup. "Estamos entusiasmados com o impacto que podemos gerar ao trazer um novo nível de conveniência para os consumidores das lojas neste país, e de toda a região da América Latina, através da tecnologia autónoma"."A nossa nova loja Muffato Go é um enorme passo para o retalho no Brasil. A tecnologia pioneira da Sensei permite que o grupo entregue uma das experiências de compra mais inovadoras e modernas, permitindo que os membros da equipa fiquem disponíveis para ajudar os clientes em loja", sublinha, por sua vez, Everton Muffato, CEO do Grupo Muffato.