Startup portuguesa Sensei arrecada 5,4 milhões para transformar retalho com lojas autónomas

Leia Também Sonae e retalhista alemã investem meio milhão em start-up portuguesa

Leia Também Amazon vai adotar pagamentos com a palma da mão nos supermercados Whole Foods

A startup portuguesa Sensei angariou um montante de 5,4 milhões de euros numa ronda de investimento. A empresa criou tecnologia para o retalho, que permite às lojas físicas transformarem-se em espaços autonómos, sem a necessidade de fazer "scan" ao códigos de barras de produtos, esperar em filas para caixas registadoras ou mesmo fazer pagamentos físicos.A empresa concorre, a partir de Portugal, com a solução para lojas autónomas desenvolvida pela gigante de e-commerce Amazon. Em 2019, a agência Bloomberg descrevia mesmo a startup como "um concorrente invulgar" ao domínio da empresa de Jeff Bezos nesta tecnologia para o retalho.A ronda de investimento agora anunciada, que foi liderada pela Seaya Ventures e pela Iberis Capital, permitirá à empresa aumentar a equipa e avançar na expansão global do negócio, avança a Sensei.Os 5,4 milhões arrecadados pela Sensei transformam esta "na maior ronda de financiamento em fase seed já levantada por uma empresa portuguesa", refere a startup. Já os dados da plataforma Crunchbase apontam para que esta seja também a maior ronda levantada na Europa por uma empresa da acelerada Techstars. Tendo em conta rondas anteriores, o montante total de investimento angariado pela Sensei eleva-se aos 6 milhões de euros. A Sonae IM foi uma das empresas que já investiu nesta startup.Em comunicado, a Sensei detalha que parte do valor levantado será utilizado no desenvolvimento da tecnologia criada pela empresa, com objetivos para "consolidar a liderança de mercado na Europa". Há também a ambição de duplicar a equipa, que atualmente conta com 30 pessoas.A tecnologia desenvolvida pela Sensei é suportada por câmaras, sensores e algoritmos de inteligência artificial. Através da combinação destes equipamentos, a tecnologia desenvolvida pela empresa permite que um cliente entre na loja, retire os produtos das prateleiras e conclua uma compra apenas ao sair da loja. O valor dos produtos escolhidos é adicionado à conta final, previamente iniciada no momento de entrada na loja, através da combinação entre as câmaras instaladas no espaço e software de inteligência artificial."Estamos entusiasmados com este crescimento e com a confiança que investidores novos e existentes depositaram em nós. Temos a ambição de mudar para melhor a forma como fazemos compras, e vamos usar este financiamento para expandir a plataforma do Sensei e a experiência de compra suportada por inteligência artificial para todos", refere Vasco Portugal, CEO e co-fundador da Sensei."A tecnologia da Sensei permite que os retalhistas tradicionais compitam ao mesmo nível com gigantes digitais como a Amazon." A "everything store" é dona de lojas autónomas em vários pontos dos Estados Unidos, as Amazon Go, onde é possível fazer compras também sem passar por caixas registadoras ou pontos de pagamento. "O nosso objetivo é melhorar fundamentalmente a experiência de compra em loja, convertendo-a numa experiência mais agradável e conveniente, erradicando os problemas crónicos do retalho, nomeadamente o tempo perdido em filas para pagar, e devolver aos clientes o controlo do seu tempo", continua o mesmo responsável."Estamos muito entusiasmados por ter a oportunidade de nos juntarmos à equipa Sensei na sua caminhada para transformar completamente a forma como fazemos compras numa loja física, e estamos ansiosos por apoiá-los através da nossa experiência de expansão de empresas que escalam globalmente. Estamos muito satisfeitos por investir num negócio que faz parte da digitalização do comércio, uma tendência que está claramente em aceleração," salienta Aris Xenofontos, diretor da Seaya Ventures, uma das entidades qe integrou esta ronda de investimento.Já Luis Quaresma, sócio da Iberis Capital, acrescenta que a startup portuguesa "permite uma enorme eficiência e redução de custos para a indústria do retalho, ao mesmo tempo que oferece uma experiência de check-out livre de fricção. Estamos entusiasmados por apoiar a excelente equipa da Sensei e por contribuir para a aceleração do impressionante impulso que já alcançaram em tão pouco tempo."A Sensei implementa soluções "grab-and-go" no retalho alimentar, lojas de conveniência ou estações de serviço. A empresa diz estar "ativamente em expansão" nos mercados europeus do Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Portugal.