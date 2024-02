Mercado CambiaL: Divisas para 2024

Em 2023, o mercado cambial foi marcado por uma certa acalmia no que diz respeito às principais divisas internacionais. Como previu a DECO PROteste Investe, houve, no entanto, maior volatilidade na relação do euro com o dólar. A primeira metade do ano passado distinguiu-se por um sobe e desce, confirmando as previsões. Até meados de julho de 2023, a moeda única europeia valorizou 6% face à americana, sobretudo depois de a política monetá

...