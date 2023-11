Rendas sobem mais

Partilhar artigo



A subida das taxas de juro e o abrandamento da economia portuguesa não têm penalizado o dinamismo imobiliário. Pelo menos até ao momento, os valores que recolhemos dos preços dos imóveis e das rendas que estão a ser praticados no mercado continuam a subir. E como as rendas estão a aumentar mais do que o preço dos imóveis, a rentabilidade de um investimento torna-se mais atrativa.



T2 em alta

