AB Inbev atinge os 5 mil milhões no segundo maior IPO do ano

A maior produtora de cerveja do mundo conseguiu angariar os 5 mil milhões de dólares pretendidos com a entrada na bolsa de Hong Kong da sua unidade da Ásia-Pacífico, a Budweiser Brewing Company APAC.

Depois de a operação ter sido cancelada há dois meses, a belga Anheuser-Busch InBev voltou à carga no início deste mês e decidiu avançar com a entrada em bolsa da sua unidade asiática, com o objetivo de arrecadar 5 mil milhões de dólares no IPO. A meta foi agora cumprida.





A empresa colocou 1,45 mil milhões de ações, a 27 dólares de Hong Kong cada uma, (cerca de 3,5 dólares americanos), depois de ter ativado parcialmente uma opção de acrescentar mais 189 milhões de ações à base inicial de 1,26 mil milhões de ações.