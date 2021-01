Acalmia do Reddit e lucros dão força a Wall Street

Um dia após ter sofrido a maior queda em três meses, Wall Street fechou esta quinta-feira em terreno positivo, tendo, contudo, os ganhos encolhido na reta final da negociação para menos de 1%.A contribuir para as subidas de hoje estiveram os bons resultados de algumas cotadas, como a Apple, bem como os dados do crescimento económico nos Estados Unidos. E o impacto da "ofensiva concertada" dos investidores amadores , que se aliaram através do Reddit, foi parcialmente contido, com várias plataformas a limitarem as transações de ações das empresas que estavam a ser impulsionadas, como a GameStop ou a AMC.As ações da GameStop fecharam a perder 44,11% e as da AMC recuaram 56,57%.O Dow Jones avançou 0,99%, para os 30.603,36 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,98%, terminando o dia nos 3.787,38 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,50%, fechando nos 13.337,16 pontos.A "ofensiva" dos pequenos investidores incidiu sobre empresas onde os fundos detinham posições curtas (aposta na queda) e obrigou esses fundos a fechar as posições, comprando os títulos a elevados preços. Isso, por sua vez, forçou a um "sell-off" dos hedge funds noutras companhias para conseguirem a liquidez necessária para fazer face ao resgate dos seus clientes perante a desvalorização nas carteiras dos fundos.