Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma variação superior a 10% (variação a partir da qual é espoletado o travão automático) o congelamento mantém-se.

É possível verificar-se que até às 11:39 houve 14 ordens de venda e 13 de compra de acções da SAD do Sporting. Há ordens de venda entre os 0,15 euros (menos 75% do que na sexta-feira) e os 0,65 euros (mais 8,3% do que na última sessão). Já nas ordens de venda há valores entre 0,63 euros e os 0,97 euros (mais 61,7%).

A negociação das acções da SAD do Sporting está congelada. Depois de, na sexta-feira, 6 de Abril, os títulos terem subido mais de 5%, esta segunda-feira voltam a estar congelados. Algo que acontece com alguma regularidade em cotadas com pouca liquidez e dispersão bolsista, como é o caso das SAD.Em causa está uma questão técnica. É que quando há oscilações muito acentuadas nas cotadas a bolsa automaticamente trava a operação em causa. Esta é uma das razões do congelamento automático da negociação. A outra é não haver um encontro entre os valores a que os investidores estão disponíveis para vender e o preço a que alguém quer comprar.Neste contexto, as acções da SAD do Sporting estão congeladas. Mas não são as únicas. A negociação da SAD do Porto também está congelada e as justificações serão as mesmas.Estas cotadas são mais afectadas por estas questões técnicas porque não têm uma negociação contínua. A sua negociação é por chamada.Numa acção como o BCP, por exemplo, a negociação é contínua, e portanto este congelamento de negociação é curto (de apenas minutos). Contudo não é este o caso das acções da SAD do Sporting. Neste caso trata-se de negociação por chamada, o que significa que a negociação só ocorer duas vezes por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30, apesar das ordens estarem sempre a entrar no sistema. Neste regime estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa.