Sporting adia pagamento de obrigações

Miguel Baltazar/Negócios

Estava quase tudo preparado no Sporting para avançar com uma nova emissão obrigacionista para reembolsar outra que chega à maturidade em Maio e financiar a tesouraria da SAD. Ao que o Negócios apurou, o prospecto tinha até já dado entrada na CMVM. Mas a instabilidade na direcção do clube levou ao adiamento da operação e do reembolso aos obrigacionistas.A informação foi prestada ao mercado, esta terça-feira, num comunicado. A SAD do Sporting vai convocar uma assembleia de obrigacionistas para aprovar o adiamento do prazo de reembolso de 30 milhões de euros em obrigações de Maio para Novembro. Uma decisão que decorre da falta de condições para avançar com a emissão que estava prevista para as próximas semanas e que serviria para pagar a que chega agora à maturidade.Na nota divulgada através do site da CMVM, a SAD sustenta que "as recentes tomadas de posição públicas por terceiros vêm prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista". Diz ainda que "a realização de uma possível assembleia de accionistas da Sporting SAD ou uma assembleia geral de sócios do SCP, quer para destituição dos seus órgãos sociais, quer para eleição de novos órgãos sociais, impediria a concretização atempada da referida nova oferta obrigacionista". O que colocaria "em causa o reembolso da actual emissão, e, consequentemente, a estabilidade financeira da Sporting SAD".Na sequência da tensão entre Bruno de Carvalho e os jogadores da equipa principal de futebol, várias vozes têm vindo a público pedir a demissão do presidente do clube e a convocação de uma assembleia geral para eleição de novos órgãos sociais. É essa a intenção da Holdimo, do empresário Álvaro Sobrinho, que é o maior accionista da SAD, com 29,8% do capital.Ao aludir ao impacto negativo nas finanças do clube, a gestão liderada por Bruno de Carvalho parece querer demover a convocação de uma reunião magna de accionistas.A própria liderança da SAD admite no comunicado convocar uma assembleia geral, mas para deliberar sobre a realização de uma nova oferta obrigacionista que substitua a agora cancelada.