Sporting teme que mudanças nos órgãos sociais provoque incumprimento da SAD

Em comunicado enviado à CMVM, a SAD leonina sustenta que as "recentes tomadas de posição públicas por terceiros vêm prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista", o que pode pôr em causa o "financiamento de operações de tesouraria". SAD vai pedir adiamento do reembolso de empréstimo obrigacionista.

A SAD do Sporting CP considera que "as recentes tomadas de posição públicas por terceiros" colocam em causa a saúde financeira da sociedade e "tem igualmente influência negativa na valorização da sociedade desportiva". Em comunicado enviado esta terça-feira, 10 de Abril, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD leonina sustenta a emissão "em curso" de 30 milhões de euros poderá ser colocada em causa, colocando a sociedade em risco de incumprimento face ao "reembolso do empréstimo obrigacionista emitido em 2015".



Na nota enviada ao regulador, a SAD sustenta que "as recentes tomadas de posição públicas por terceiros vêm prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros", o que pode colocar em causa o "financiamento de operações de tesouraria" da sociedade.





E acrescenta que uma reunião de accionistas da SAD ou de sócios do clube "para destituição dos seus órgãos sociais" ou "para eleição de novos órgãos sociais" pode inviabilizar a emissão de dívida que está a ser realizada e, consequentemente, o reembolso da actual emissão de dívida, cujo empréstimo obrigacionista foi emitido em 2015. Assim, estaria em ser posta em causa a "estabilidade financeira da Sporting SAD", lê-se ainda na nota.



Assim, a SAD revela que a administração leonina "irá solicitar ao presidente da Mesa da assembleia geral" a convocatória de uma assembleia geral de accionistas com vista à deliberação "sobre a emissão da referida nova oferta obrigacionista". A sociedade verde e branca vai ainda pedir a Jaime Marta Soares que convoque uma reunião de accionistas "a fim de deliberar sobre a prorrogação do prazo de reembolso final desta emissão, para nunca antes de Novembro de 2018".