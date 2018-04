Bruno de Carvalho retira processos aos jogadores do Sporting

A decisão do presidente do clube leonino, Bruno de Carvalho, foi divulgada em comunicado.

Miguel Baltazar

Bruno de Carvalho retirou os processo aos jogadores, avançou o Record. A decisão foi anunciada em comunicado e surge na sequência de uma reunião realizada esta quarta-feira.No comunicado começa por ser dito que foi "unânimemente considerado, pela Administração da SAD e pelo Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal, que a atitude dos jogadores da equipa principal de futebol profissional foi incorrecta para com a sua entidade patronal", mas é explicado a seguir que o "momento actual tem que ser ainda de maior união e coesão"."Com este gesto, a Administração da SAD e a Direcção do Clube querem mostrar, mais uma vez, que os superiores interesses do Sporting CP estão e estarão sempre acima de qualquer situação ou decisão", frisa o comunicado , citado pelo Record.

Recorde-se que depois das críticas de Bruno de Carvalho aos jogadores do SCP na partida contra o Atlético de Madrid nos quartos-de-final da Liga Europa, que terminou com a vitória dos espanhóis por 2-0, vários jogadores do plantel leonino publicaram um comunicado conjunto nas redes sociais, no qual criticavam o presidente pelos comentários feitos.

Bruno de Carvalho reagiu, anunciando a suspensão dos jogadores do clube que subscreveram as críticas e avisou que iriam "enfrentar a disciplina do clube". Entretanto, o treinador Jorge Jesus veio dizer que nenhum jogador estava suspenso – depois de relatos de que seria a equipa B do Sporting a jogar no dia 8 de Abril contra o Paços de Ferreira – mas o presidente do clube confirmou nesse dia que iria haver processos disciplinares.