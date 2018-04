As acções da SAD do Sporting voltaram a negociar, com uma subida de 5%, depois de terem registado uma queda superior a 30% na quarta-feira, que originou o congelamento da sua negociação.

As acções do Sporting negociaram esta sexta-feira, 6 de Abril, pela primeira vez em dois dias, devido a questões técnicas.

Os títulos sobem 5% para 0,63 euros, tendo transaccionado 5.249 acções. As acções da SAD do Sporting não negociavam desde a passada quarta-feira, 4 de Abril, dia em que afundaram 33,33% para 0,60 euros, com mais de 13 mil títulos transaccionados, o que compara com uma média diária inferior a 1.500 acções nos últimos seis meses.

Desde então não tinha havido mais negócios com acções desta SAD. E porquê? Esteve tudo relacionado com um factor técnico, explicou fonte da Euronext ao Negócios. Quando há oscilações muito acentuadas a bolsa automaticamente trava a operação em causa.

Numa acção como o BCP, por exemplo, a negociação é contínua, e portanto este congelamento de negociação é curto (de apenas minutos). Contudo não é este o caso das acções da SAD do Sporting. Neste caso trata-se de negociação por chamada, o que significa que as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30. Neste regime estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa.

Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma queda superior a 10% (variação a partir da qual é espoletado o travão automático) o congelamento mantém-se. E é o que estará a acontecer com a negociação das acções da SAD do Sporting.