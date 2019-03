Altri dispara mais de 6% com subida dos lucros e do dividendo

As ações da empresa de pasta estão a reagir com fortes ganhos à subida de 102,5% dos lucros, no ano passado, e ao aumento de 140% no dividendo que será pago aos acionistas.

As ações da Altri estão a registar uma forte subida em bolsa esta quinta-feira, 14 de março, depois de a empresa de pasta ter reportado um aumento dos lucros e do dividendo a ser pago aos acionistas. Os títulos sobem 6,15% para 7,60 euros.



Ontem, após o fecho do mercado, a empresa revelou que fechou o exercício de 2018 com lucros de 194,5 milhões de euros, o que traduz um aumento de 102,5% face ao resultado líquido de 96,1 milhões obtido no ano anterior.



Em comunicado, a produtora de pasta salientou que 2018 foi "um ano histórico", tendo a sua produção atingido um novo recorde, de 1.097 mil toneladas de pasta produzida, mais 5% do que no ano anterior.

Com o forte aumento dos lucros, a Altri decidiu subir a remuneração a ser paga aos acionistas, propondo um dividendo de 72 cêntimos por ação, mais 140% do que os 30 cêntimos por título no ano passado.

Com o pagamento de um dividendo de 72 cêntimos por ação – o valor mais alto da história da empresa - a Altri vai entregar aos acionistas um total de 148 milhões de euros, 76% dos lucros obtidos.

No ano passado, a companhia pagou 61,5 milhões de euros, o que representou um "payout" de 64%.

Ao dividendo que vai pagar este ano corresponde uma rendibilidade ("dividend yield") de 10%.

A forte subida desta quinta-feira eleva para 23,45% a valorização acumulada pelas ações desde o início do ano.