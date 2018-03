Analistas destacam queda da dívida e acções da Sonae somam mais de 2%

Os resultados apresentados ao início da manhã desta quinta-feira, 15 de Março, pela Sonae foram em linha com o esperado pelas casas de investimento que destacam a redução acima do esperado da dívida da cotada.





Numa nota de "research" a que o Negócios teve acesso, a unidade de investimento do BPI realça que a redução da dívida líquida da Sonae foi "melhor do que esperado". Em 2017, a dívida recuou 8,4% face ao ano anterior para 1.112 milhões de euros. O BPI estimava uma redução para 1.167 milhões de euros.





Já o CaixaBI destaca também "o crescimento sólido" das receitas (com destaque para o segmento não alimentar).