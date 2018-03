Sonae sobe mais de 5% na melhor sessão desde Agosto 2015

As acções da Sonae subiram mais de 5% esta quinta-feira, naquela que foi a sessão com a maior subida desde Agosto de 2015. Os resultados de 2017, o aumento do dividendo e a perspectiva de colocar em bolsa uma unidade de retalho animaram a negociação.