Sonae aumenta dividendo em 5% para 4,2 cêntimos

A Sonae vai incrementar em 5% o dividendo a pagar aos accionistas, revela a empresa nos resultados relativos ao exercício financeiro de 2017 comunicados ao início da manhã desta quinta-feira, 15 de Março, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Na nota enviada ao regulador, a Sonae refere que vai propor à assembleia geral o pagamento de um dividendo bruto aos accionistas de 4,2 cêntimos, o que representa um aumento de 5% comparativamente com a remuneração distribuída no ano anterior.