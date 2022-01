Apple faz história: é a primeira "three-trillion-dollar baby" do mundo

A Apple tornou-se a primeira cotada a superar, em todo o mundo, uma avaliação de mercado de três biliões de dólares. Aconteceu hoje, durante a sessão de Wall Street.

A tecnológica liderada por Tim Cook segue a somar 2,53% para 182,06 dólares, com uma capitalização bolsista de 2,99 biliões de dólares, tendo já estado esta tarde a negociar no mítico patamar dos três biliões de valor de mercado – quando atingiu um máximo histórico de 182,88 dólares.

A empresa da maçã foi a primeira cotada norte-americana a entrar no clube das "trillion-dollar-babies", a 2 de agosto de 2018. Em todo o mundo, apenas a petrolífera estatal Saudi Aramco tinha conseguido esse feito.

Entretanto, outras empresas norte-americanas foram alcançando valores de mercado acima de um bilião de dólares. E todas elas tecnológicas: Amazon, Microsoft, Alphabet (dona da Google) e Facebook (agora Meta Platforms).

Depois, a 19 de agosto de 2020, a Apple conseguiu uma capitalização bolsista de dois biliões de dólares, tendo também sido a primeira empresa dos EUA a fazê-lo. Uma vez mais, a estatal saudita do petróleo já lá tinha chegado.

Além da Apple, também a Alphabet chegou posteriormente a um "market cap" de dois biliões. E a Tesla, pelo caminho (em outubro do ano passado), conseguiu chegar a um bilião.



Agora, 16 meses depois de chegar ao patamar dos dois biliões de dólares de valor bolsista, a tecnológica co-fundada por Steve Jobs – que em 2021 superou o desempenho da bitcoin, ao disparar 34% – chega à mítica marca dos três biliões de dólares.

Desde que, em 2018, chegou ao clube da capitalização de mercado acima de um bilião de dólares, o valor da Apple triplicou, com as suas vendas a dispararem.





A designação (mas não o valor) de bilião varia entre os EUA e a maioria do mundo. Apenas o Brasil e mais alguns países traduzem billion por biliões (no caso do Brasil, escrevem bilhões). Em Portugal escrevemos mil milhões – basta comparar o número de zeros para se ver que corresponde.

Quando nos EUA dizem trillion, segue-se a mesma lógica (o número de zeros) e traduzimos como bilião.



Um exemplo muito simples: os americanos/ingleses dizem que o mundo tem 7.9 billion people. O mundo não tem 7,9 biliões de pessoas, mas sim 7,9 mil milhões. Por cá, a designação é diferente, mas os zeros correspondem.



As diferenças entre os sistemas europeu e americano ajudam à confusão. Mas vejamos:

1.000 é mil em português e mil (thousand) para os americanos. Igual

1.000.000 um milhão para nós e milhão (million) para os americanos. Igual

1.000.000.000 (aqui começa a confusão) mil milhões para nós e bilião (billion) para os americanos. Portanto não devemos dizer bilião.

1.000.000.000.000 biliões para nós e trilião (trillion) para os americanos.

1.000.000.000.000.000 mil biliões para nós e quadrilião (quadrillion) para os americanos