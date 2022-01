Warren Buffett ganha mais de 120 mil milhões com chegada da Apple aos três biliões

Com a Apple a tornar-se na primeira empresa a chegar ao marco de uma capitalização de três biliões de dólares, Warren Buffett saiu a ganhar. A estadia da Apple na marca dos três biliões foi momentânea, mas terá permitido ao líder da Berkshire Hathaway encaixar mais de 120 mil milhões de dólares.

A Berkshire Hathaway fez uma aposta aparentemente fora do normal em 2016, quando adquiriu ações da tecnológica liderada por Tim Cook. Em 2018, reforçaria a participação. Atualmente, a empresa detém 5,4% da Apple, após ter reduzido a participação, anteriormente situada nos 5,7%. Em 2022, com a chegada da empresa aos três biliões, o investimento do conglomerado na Apple está avaliado em 160 mil milhões de dólares, nota a CNBC.

E são os próprios analistas da Berkshire a reconhecer que a aposta fora do "normal" terá sido um dos melhores investimentos já feitos pelo "oráculo de Omaha", como Buffett é conhecido. "Sem dúvida, é um dos investimentos mais fortes que a Berkshire já fez na última década", indicou James Shanahan, em declarações à estação de televisão norte-americana CNBC.

De acordo com os dados da empresa, no final de 2020, a Berkshire Hathaway tinha mais de 907 milhões de ações da Apple. Além do valor desta participação, a empresa também tem usufruído dos dividendos da tecnológica, encaixando cerca de 775 milhões de dólares anualmente.