Microsoft entra no clube das "three-trillion-dollar baby"

A Microsoft atingiu esta quarta-feira uma capitalização bolsista histórica ao atingir os três biliões de dólares, tornando-se uma "three-trillion-dollar baby". Há cerca de duas semanas a tecnológica fundada por Bill Gates tinha destronado a Apple como maior cotada do mundo, mas apenas por momentos O otimismo em torno da inteligência artificial (IA) tem dado um empurrão significativo à Microsoft. Os títulos da empresa chegaram a subir 1,3% para 403,95 dólares, levando o "market cap" aos três biliões de dólares. Apenas a Apple tinha atingido estes valores pela primeira vez em janeiro de 2022. A tecnológica voltou, mais uma vez e por momentos, a ultrapassar a Apple como a cotada mais valiosa do mundo, mas rapidamente voltou a perder a liderança. A Apple figura nos 3,029 biliões de dólares, ao passo que a Microsoft está atualmente nos 3,001 biliões.A empresa comandada por Satya Nadella é uma das "magnificent seven", juntamente com a Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e a Meta, que impulsionaram o "rally" de final de ano nas bolsas norte-americanas em 2023. A Microsoft terminou o ano a subir 57% e valoriza 8,68% desde o início de 2024.Estes últimos ganhos refletem a posição otimista dos investidores relativamente à inteligência artificial, uma vez que, através da sua parceria com a OpenAI, a tecnológica é vista como uma das grandes beneficiárias da tendência.A procura por serviços de IA, juntamente com a "cloud", devem continuar a impulsionar as contas da empresa. A expectativa dos analistas da Bloomberg Intelligence é de que as receitas cresçam cerca de 15% em 2024.Paralelamente, a Microsoft é uma das favoritas dos investidores em Wall Street e 90% dos analistas que acompanham as ações da tecnológica recomendam "comprar". O preço-alvo de consenso confere um potencial de valorização de cerca de 7% face à cotação atual.