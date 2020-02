Ascensão meteórica da Tesla combate vírus em Wall Street com Nasdaq em máximo histórico

O Dow Jones encerrou a sessão desta terça-feira a somar 1,41% para 28.799,36 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,50% para 3.297,59 pontos, naquele que foi o maior ganho diário desde agosto passado.

Também o tecnológico Nasdaq Composite fechou em terreno positivo, e chegou mesmo a atingir um máximo histórico nos 9.485,38 pontos, tendo depois terminado a subir 2,10% para 9.467,97 pontos.

E por que razão estiveram os principais índices de Wall Street a subir, em plena crise de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) causada por um vírus que surgiu na cidade de Wuhan, na China, e que já se propagou a mais de 20 países?

A resposta está na Tesla, sublinha a CNN. A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk fechou a ganhar 13,73% para 887,06 dólares, depois de ter chegado a disparar 24,23% para 968,99 dólares. Num só dia, a cotada disparou 129 dólares.

Esta ascensão meteórica da Tesla - desde o início do ano, acumula uma valorização de 112,05% - está a conseguir ofuscar os receios do impacto económico decorrente do coronavírus e colocou as bolsas do outro lado do Atlântico na senda de ganhos robustos.

A Tesla está cotada no tecnológico Nasdaq mas o seu vigor acabou por contagiar os restantes índices, dando-lhes um forte impulso.

Também o facto de a China estar a avançar com medidas reforçadas de contenção do coronavírus e medidas económicas para impedir maiores danos à economia do país foram fatores que trouxeram algum otimismo.