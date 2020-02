Antes, a Panasonic, que tem uma "joint-venture" com a Tesla na Gigafactory no Nevada para a produção de baterias, reportou que a unidade apresentou pela primeira vez um lucro trimestral.



E outro catalizador da ascensão meteórica da cotação da Tesla é o chamado "short-squeeze". A Tesla era a cotada com maior número de posições curtas nos EUA, ou seja, com mais investidores a apostarem na queda das ações. À medida que os títulos da empresa começaram a valorizar, em finais de outubro, após anunciar lucros trimestrais, os investidores começaram a abandonar as posições curtas.



Isto motivou uma "corrida" às ações da Tesla, para os detentores de posições curtas poderem fechar essas posições, limitando as perdas. E este aumento da procura, por seu turno, tem impulsionado a cotação da Tesla.



Os lucros no terceiro trimestre do ano passado, anunciados a 23 de outubro, foram o "gatilho" para a valorização da Tesla. Desde essa data, as ações ganharam mais de 255%. E face ao fecho de sexta-feira, a valorização é já de 38,9%.



Tesla entra no lote das 50 empresas mais valiosas dos EUA

No final da sessão de segunda-feira, onde a Tesla avançou 19,89%, a fabricante automóvel entrou pela primeira vez no lote das 50 empresas norte-americanas com maior capitalização bolsista. Este foi o maior ganho num só dia da Tesla desde maio de 2013.



A valorização da sessão inaugural de fevereiro foi impulsionada pela revisão em alta do preço-alvo por parte da Argus Research, passando de 556 dólares para 808 dólares.



Os 140,6 mil milhões de dólares colocaram a Tesla na 47.ª posição, à frente de empresas como a PayPal(136,8 mil milhões de dólares), Eli Lilly (135,3 mil milhões) e Accenture (132,1 mil milhões).



As ações da Tesla estão "vacinadas" contra o coronavírus e continuam a subir a um ritmo vertiginoso desde o início do ano. Na pré-abertura desta terça-feira as ações da empresa superaram pela primeira vez os 900 dólares, atirando a capitalização bolsista da Tesla para cerca de 156 mil milhões de dólares.A valorização de mais de 16% a cerca de uma hora da abertura dos mercados foi impulsionada pelas declarações de Ron Baron, acionista de referência da empresa, que considerou que a Tesla atingirá um bilião de dólares de receitas dentro de 10 anos.