Atas da Fed pressionam fim da sessão. Wall Street fecha no vermelho

Leia Também Fed teme que inflação se "enraíze" na economia dos EUA

A sessão em Wall Street encerrou da mesma maneira que arrancou: no vermelho. O fecho do dia foi marcado pela divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), tendo sido as tecnológicas as que mais caíram.O industrial Dow Jones caiu 0,50% para 33.980,32 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,72% para 4.274,04 pontos. Por seu lado, o tecnlógico Nasdaq Composite derrapou 1,25% para 12.938,12 pontos.A Fed revelou nas atas que teme que a elevada inflação se enraíze na economia norte-americana se o mercado começar a incorporar um ritmo mais lento de subidas nos juros diretores dos EUA."Participantes [no encontro] consideraram que há um risco significativo para o comité de que a elevada inflação se possa enraizar se o público começar a questionar que o comité vai ajustar suficientemente o posicionamento político", indicam as atas.O mercado tem contrabalançado, por um lado, a possibilidade de a inflação já ter atingido o pico, depois de em julho o índice de preços no consumidor ter recuado, assim como os bons resultados das empresas durante a "earnings season".De acordo com a Bloomberg, quatro em cada cinco empresas das que apresentaram contas atingiram os resultados esperados ou superaram mesmo as estimativas dos analistas.Por outro lado, o sentimento dos investidores tem sido pressionado pelo facto de os EUA terem entrado em recessão técnica e perante as perspetivas da continuação do endurecimento da política monetária da Fed, o que poderá agravar ainda mais este cenário.Durante esta sessão, além destas preocupações e boas notícias, os investidores estiveram ainda a digerir os números de vendas a retalho nos EUA que cresceram 0,7% acima do esperado.Entre os principais movimentos de mercado, destacaram-se as ações da Target, que caíram 2,66%, depois de a retalhista ter reportado resultados abaixo da expectativa dos analistas.Já a Lowe’s cresceu 0,54%, depois de a vendedora de materiais de construção civil ter divulgado os resultados do último trimestre, que superaram as previsões dos especialistas.