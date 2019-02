durante o qual registou a maior valorização mensal em três anos.



A bolsa nacional fechou a semana em terreno negativo, contrariando a tendência positiva das bolsas europeias. A pesar no PSI-20 estiveram as ações do BCP que desvalorizaram mais de 3%. Esta queda fez com que o saldo semanal da praça lisboeta fosse negativo (-0,72%), arrancando assim fevereiro com o pé esquerdo.O PSI-20 desvalorizou 0,27% para os 5.115,02 pontos esta sexta-feira, 1 de fevereiro. Houve mais cotadas a subir (8) do que a descer (7) - sendo que três ficaram inalteradas -, mas a queda expressiva do BCP, da Altri e da Semapa impediu a subida da bolsa nacional.As ações do Banco Comercial Português desvalorizaram 3,32% para os 23,3 cêntimos, recuando pela terceira sessão consecutiva. O BCP - que apresenta resultados no dia 21 de janeiro - negoceia agora em mínimos do início de janeiro (ver gráfico). Nesta sessão, o banco sofreu do efeito de contágio dos tombos da banca italiana e espanhola.No caso de Itália, a banca foi afetada pela subida dos juros italianos após se saber que a economia do país entrou em recessão técnica. Já a banca espanhola apresentou resultados que ficaram aquém das expectativas: o CaixaBank (dono do BPI) viu os lucros crescer 17%, abaixo do esperado ; e o Sabadell viu os lucros reduzirem-se em 54%.Também as ações do Deutsche Bank sofreram com a divulgação dos resultados. As receitas encolheram pelo oitavo trimestre consecutivo , o que levanta questões acerca da sustentabilidade do crescimento do banco alemão.Apesar do índice europeu para a banca estar a registar quedas à volta de 0,5%, o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a negociar em alta nesta sessão. Esta subida prossegue o sentimento positivo de janeiro,Em Lisboa, o BCP registou a maior queda, mas não foi o único a cair. O setor do papel também sofreu: a Altri desvalorizou 1,24% para os 7,14 euros e a Semapa fechou com uma queda de 1,18% para os 15,08 euros. Em baixa estiveram ainda a REN e os CTT.Quem escapou às quedas foi a Sonae e a Nos, ambas com valorizações superiores a 1%. A Pharol, a Corticeira Amorim e a Navigator também fecharam em alta.(Notícia atualizada às 17h04)