Dono do BPI desilude nos resultados e cai mais de 6% em bolsa

O banco espanhol Caixabank, dono do português BPI, está a deslizar mais de 6% em bolsa depois de ter revelado lucros para o ano de 2018 que ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

O grupo espanhol Caixabank obteve lucros de 1.985 milhões de euros em 2018, um aumento de 17,8% em relação a 2017, com a filial portuguesa BPI a contribuir com 262 milhões de euros para estes resultados. Contudo, os lucros para o quarto trimestre ficaram pelos 217 milhões de euros, abaixo da pior das estimativas recolhidas pela Bloomberg. O intervalo de estimativas para este período começava nos 340 milhões de euros e ascendia até aos 470 milhões de euros.

A instituição espanhola segue a ceder 6,09% para os 3,097 euros, mas já chegou a tocar os 3,071 euros na sequência de uma quebra de 6,88%. O Caixabank torna-se desta forma o banco com as maiores perdas entre os cotados no índice de referência europeu, o Stoxx600, e arrasta para o vermelho o índice madrileno, o Ibex 35.

Outros bancos espanhóis são contagiados pelo pessimismo, com o banco Sabadell a deslizar 4,74% e o Bankia e o Bankinter a deslizarem acima de 2% e 1%, respetivamente.