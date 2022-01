BCP dá gás à Bolsa de Lisboa. PSI-20 no verde

Leia Também BCP e Galp ofuscam queda da EDP Renováveis e dão ganho ao PSI-20

O banco BCP está esta manhã a puxar pelo principal índice português, na Bolsa de Lisboa. Com um avanço de 1,67%, a instituição liderada por Miguel Maya atira o PSI-20 para terreno positivo, a subir 0,53%, para os 5629,30 pontos.Ainda assim, o verde é o tom dominante no mercado capitalista português. No arranque da sessão, era 12 as cotadas do principal índice que valorizavam, contra apenas duas no vermelho. Cinco mantinham-se inalteradas.Para além do BCP, todo o setor energético apresenta um bom desempenho, com as ações da Galp Energia (+0,58%), grupo EDP (Renováveis sobe 0,56% e EDP 0,51%), REN (0,59%) e Greenvolt (0,16%) a avançarem. No retalho, a Jerónimo Martins valoriza 0,35% e a Sonae 0,20%.As únicas cotadas pintadas a vermelho são a Ramada, que cai 0,55%, e a Altri, a desacelerar 0,18%.Lisboa destaca-se na Europa, onde as principais praças estão mistas esta manhã, com Madrid, Amesterdão e Paris a negociar com perdas. Milão e Frankfurt registam ganhos.Já o índice Sotxx 600, que agrega as principais empresas do continente, está um pouco abaixo da linha de água, a desvalorizar 0,01%, penalizado pelo setor imobiliário e das tecnologias.Notícia atualizada