Na Europa, a maior parte das praças também sobe, apesar de Wall Street ter arrancado em baixa. Todos os setores estão em alta, à exceção do automóvel que tende a ser um dos mais expostos às notícias relacionadas com o comércio internacional. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,42% para os 377,5 pontos. Apesar disso, deve terminar com o pior saldo semanal deste ano."O mercado português terminou em alta, revelando uma clara overperformance face aos demais índices europeus, fruto sobretudo do bom desempenho do BCP e do grupo EDP", sintetizam os analistas do BPI no comentário de fecho.Em Lisboa, a maior parte das cotadas encerrou em alta, mas a que mais se destacou foi o BCP. O banco subiu 4,62% para os 25,12 cêntimos na sessão depois de ter anunciado (após o fecho da sessão de ontem) que os lucros subiram 80% no primeiro trimestre deste ano , em termos homólogos. É preciso recuar ao primeiro trimestre de 2007 para encontrar lucros superiores.Também o grupo EDP valorizou com a casa-mãe a subir 2,05% para os 3,29 euros. Mas, neste caso, o destaque vai para a EDP Renováveis que valorizou 1,18% para os 8,54 euros. A Goldman Sachs melhorou a sua recomendação para a EDP Renováveis de "neutral" para "comprar" e subiu o preço-alvo de 9,60 euros para 10,60 euros, antevendo um potencial de valorização de 23,7%.A travar uma maior valorização do PSI-20 esteve o setor do papel, em particular a Navigator. A cotada desvalorizou 1,22% para os 3,558 euros depois de ter revelado (após o fecho da sessão de ontem) que fechou o primeiro trimestre deste ano com um resultado líquido de 49,3milhões de euros, o que representa uma redução de 7,5% face ao mesmo período do ano passado.A Altri, outra cotada do setor do papel, também caiu: registou uma desvalorização de 1,3% para os 6,43 euros.(Notícia atualizada com mais informação às 16h51)