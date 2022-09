BCP empurra bolsa de Lisboa para o vermelho. PSI cede 0,54%

Leia Também Uma dúzia de subidas dão fecho positivo a Lisboa. Grupo EDP trava ganhos

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira pintada de vermelho. Depois de na sessão de terça-feira, o principal índice português ter tido um dos melhores desempenhos da Europa, esta manhã o PSI alinha-se com o sentimento que se vive nas principais praças europeias que acordaram esta manhã a recuar, para o quinto dia consecutivo de perdas.Os mercados mantêm-se muito voláteis, numa altura em os bancos centrais não mostram vontade de aliviar a política monetária e, na Europa, a guerra na Ucrânia continua a pesar nas preocupações.Por cá, o PSI iniciou a negociação a ceder 0,54%, com dez cotadas a cair, apenas uma a subir e quatro inalteradas.O BCP lidera as perdas, recuando 2,60%, seguido da Greenvolt (-1,64%), CTT (-1,14%) e Altri (-1,08%), as três a desvalorizarem mais de 1%.Pelos pesos pesados da bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins - a cotada com maior peso - mantinha-se inalterada no arranque da sessão, o grupo EDP cedia ligeiramente, com a casa-mãe a ceder 0,26% e o braço Renováveis a recuar 0,23%. Já Galp Energia, desacelera 0,88%, em linha com o petróleo que está a esta hora a desvalorizar nos mercados internacionais.A REN é a única empresa que está positiva, com uma valorização de 0,41%.