Uma dúzia de subidas dão fecho positivo a Lisboa. Grupo EDP trava ganhos

O PSI avançou 0,52%, para os 5.443,99 pontos, aliviando dos mínimos de seis meses da véspera. A praça portuguesa registou dos melhores desempenhos na Europa, onde apenas Atenas ganhou mais e a maioria das bolsas seguem mesmo no vermelho.Das 15 cotadas do índice, 12 fecharam positivas, a Mota-Engil terminou o dia inalterada e duas encerraram no vermelho.A Semapa liderou os ganhos, com uma subida de 2,76%, seguida da Galp, que avançou 2,03%, aproveitando a valorização dos preços do petróleo, e da Altri, que valorizou 1,92%.A ajudar ao bom desempenho do PSI esteve também a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, que subiu 1,82%. A outra cotada do retalho, a Sonae, valorizou 1,13%.A impedir maiores ganhos do índice nacional estiveram as cotadas do grupo EDP. A EDP Renováveis caiu 1,57% e a EDP cedeu 1,22%, renovando mínimos de três e dois meses, respetivamente.