Bolsa de Lisboa abre a somar 2%. BCP dispara mais de 5%

A bolsa de Lisboa abriu no verde, acompanhando a tendência europeia. O índice de referência nacional, PSI-20, segue a somar 2,16% para 5.588,57 pontos. Das 19 cotadas, apenas uma está no vermelho e duas permanecem inalteradas. O BCP lidera os ganhos, tendo chegado a disparar mais de 5% nas primeiras negociações do dia.O banco liderado por Miguel Maya chegou a disparar 5,72% para 0,1404 euros por ação, mantendo o forte desempenho que já vinha da última sessão e acompanhando o desempenho dos pares europeus. Além deste peso-pesado, também a Altri soma 4,44% para 5,41 euros e os CTT avançam 3,33% para 4,19 euros.A escalada da Altri contagiou as restantes papeleiras, estando a Navigator a somar 2,93% para 3,04 euros e a Semapa a valorizar 0,18% para 10,92 euros.No setor da energia, a EDP ganha 2,13% para 4,36 euros, enquanto o braço das renováveis cresce 0,27% para 22,68 euros. A REN valoriza 0,78% para 5,16 euros e a Greenvolt sobe 0,98% para 6,17 euros,A Galp Energia sobe 1,83% para 11,70 euros, numa altura em que o petróleo continua em forte alta: o brent está próximo dos 130 dólares por barril . Já no retalho o sentimento é também positivo, com a Jerónimo Martins -- que vai apresentar esta tarde resultados anuais relativos a 2021 -- a ganhar 2,11% para 19,10 euros e a Sonae a escalar 3,24% para 0,97 euros.O PSI-20 vai esta quarta-feira ser alvo de(Notícia atualizada às 8:27)