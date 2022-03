GreenVolt alarga portefólio de projetos solares em desenvolvimento em Portugal

A Greenvolt anunciou ter formalizado, esta quarta-feira, uma parceria estratégica com a Infraventus, através da qual vai passar a deter 50% de um portefólio de projetos solares em desenvolvimento em Portugal, que totalizam 243 MW de capacidade.



Em comunicado, enviado às redações, a energética destaca que os 243 MW - dos quais aproximadamente 160 "em avançado estado de desenvolvimento" - estão agrupados "em 24 'clusters', possibilitando a geração de energia renovável com um impacto ambiental menor face a outra tipologia de projetos, o que permite a sua conclusão de forma rápida, contribuindo para acelerar o processo de transição energética".





Para a GreenVolt, a parceria com a Infraventus, que tem vindo a promover e a desenvolver soluções de produção de energia de base renovável em Portugal desde 2008, vem acelerar a aposta da empresa tanto em Portugal como na Europa."Esta parceria com a Infraventus reforça a posição da GreenVolt enquanto 'player' de referência na promoção e desenvolvimento de projetos de energia renovável na Europa e acelera o seu crescimento no mercado português com projetos de pequena dimensão, o que reduz significativamente o seu 'time to market', possibilitando a curto prazo mais 240 MW de energia produzida através de fonte renovável em Portugal", sublinha o CEO da GreenVolt, João Manso Neto, citado no mesmo comunicado.

Atualmente, a GreenVolt opera em Portugal cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal, com cerca de 100 MW de potência instalada, e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana de no Reino Unido, com cerca de 42 MW.

A empresa, promotora de projetos de energia eólica e solar fotovoltaica, tem operações em nove mercados europeus, incluindo Portugal, Reino Unido, Polónia, Grécia, Itália, França, Espanha, Roménia e Bulgária, assim como nos Estados Unidos. Segundo a GreenVolt, neste momento, o seu 'pipeline' de projetos ascende a 5,6 GW, dos quais cerca de 3,7 GW em fase avançada de desenvolvimento.