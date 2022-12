Bolsa de Lisboa abre no vermelho. Jerónimo Martins lidera quedas

A bolsa de Lisboa abriu no vermelho, com nove das cotadas a registar perdas, cinco ganhos e uma inalterada. O PSI cede 0,56% para 5823,55 pontos.A liderar as quedas segue a Jerónimo Martins. A cotada com mais peso na praça lisboeta cai 2,82%, seguida pela Altri, que cede 1,40%, e pelos CTT, que recuam 0,92%.Também a Sonae, a Mota-Engil, o BCP, a Galp e a EDP arrancaram a sessão a desvalorizar em bolsa, 0,84%, 0,65%, 0,62%, 0,54% e 0,48%, respetivamente. A Nos perde 0,05%.Já a amparar maiores quedas, está a Semapa, com um avanço de 1,46%, e o grupo das energéticas. Tanto a EDP Renováveis, como a REN e a Greenvolt estão a valorizar, 0,27%, 0,20% e 0,12%, respetivamente.A Corticeira Amorim, por sua vez, soma 0,11%, enquanto a Navigator abriu a sessão inalterada.Notícia atualizada às 08h41