Bolsa de Lisboa com arranque morno após semana em máximos de setembro

A bolsa de Lisboa arrancou a primeira sessão da semana na linha d'água.O PSI avança muito ligeiramente (0,04%) para 6.071,72 pontos, depois de ter encerrado a última sessão a posicionar-se em máximos de setembro.Entre as 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, cinco começaram o dia no verde, sete no vermelho e tês permanecem inalteradas.

Os CTT lideram os ganhos, estando a somar 0,80% para 3,78 euros, depois de os analistas da JB Capital Markets terem revisto em alta o preço-alvo da operadora postal de 4,70 euros para 4,90 euros, mantendo a recomendação em "comprar".

Entre os pesos pesados é a Galp a cotada que mais puxa pelo PSI, estando a valorizar 0,68% para 11,14 euros, em contraciclo com o petróleo que desvaloriza tanto em Londres como em Nova Iorque.



No restante setor energético o sentimento é predominantemente negativo, estando a EDP a comandar as perdas, ao cair 0,56% para 4,82 euros, depois de esta sexta-feira ter registado o melhor dia em 11 meses.

Por sua vez, o braço das renováveis perde 0,38% para 20,95 euros, enquanto a Greenvolt desliza 0,55% para 7,20 euros. Já a REN permanece inalterada em 2,56 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins perde 0,15% para 19,69 euros enquanto a Sonae cai 0,10% para 1,04 euros.

Entre as papeleiras, a Altri desvaloriza 0,21% para 4,70 euros, a par da Navigator que subtrai 0,18% para 3,37 euros. Já a Semapa permanece inalterada em 14,36 euros.

Por fim, o BCP sobe 0,64% para 0,2204 euros.

(Notícia em atualização).