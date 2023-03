Europa começa semana no verde. Lisboa é a que mais perde. Euro ganha frente ao dólar

09h04

Fed e Pequim pressionam petróleo

A meta modesta apontada por Pequim para o crescimento da economia chinesa este ano, a par da preocupação em torno de uma política monetária mais restritiva da Reserva Federal norte-americana (Fed) pressionou o petróleo, que está a desvalorizar tanto em Londres como em Nova Iorque.

O West Texas Intermediate – referência para as importações norte-americanas – desliza 0,23% para 79,50 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres – cai 0,31% para 85,56 dólares por barril.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, anunciou que espera que a economia chinesa cresça em torno de 5% este ano. A previsão fica ligeiramente abaixo das estimativas dos economistas, citados pela Bloomberg, que apontavam para uma subida de mais de 5%.

A par disto a Fed continua a centrar as atenções do mercado. Esta semana os investidores vão estar atentos ao discurso do presidente do banco central, Jerome Powell, e à divulgação dos dados do emprego, de forma a tentar encontrar pistas sobre o futuro da política monetária nos EUA.

Este sábado, a presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly, reiterou a necessidade de manter a taxa de juro de referência num nível elevado durante mais tempo para conter a inflação.



No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) - referência para as importações europeias - cai 4,68% para 42,80 euros por megawatt, dando continuidade às perdas de sexta-feira.