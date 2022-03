Bolsa de Lisboa em alta com subidas do grupo EDP e da Greenvolt em destaque

Leia Também Bruxelas acolhe cimeiras da NATO, G7 e UE um mês após início da guerra

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, a valorizar 0,48% para 5.802,46 pontos. Das 15 cotadas que agora compõem o índice de referência nacional, oito estavam em alta, quatro em baixa e três inalteradas.Nesta abertura de sessão destacavam-se as subidas das empresas do setor energético, com destaque para os ganhos das cotadas do grupo EDP, ambas a valorizar mais de 1%. A EDP Renováveis valorizava 1,18% no arranque (22,32 euros), enquanto a EDP somava 1,05% (4,32 euros).Já a Greenvolt estava a subir 3,42% no arranque, a cotar nos 6,65 euros, já próxima de máximos de quatro meses. Os títulos da empresa liderada por João Manso Neto foram alvo de uma subida de preço-alvo por parte do Santander, refere a agência Bloomberg. O analista Jaime Escribano eleva o preço-alvo de 7,10 para 8 euros, o que reflete um potencial de valorização de 24,42% face ao preço de fecho da sessão anterior (6,43 euros).Nota ainda para a subida da Galp, que somava 0,91% no arranque, com os títulos da petrolífera a cotar nos 11,68 euros. Esta manhã, o WTI e o Brent do Mar do Norte estão a negociar em direções diferentes: enquanto o WTI cede, o Brent soma 0,44% e está já acima de 122 dólares por barril.Destaque também para outro peso-pesado do índice lisboeta, o BCP, que está a valorizar 0,46% (0,1539 euros).Do lado das quedas, a Altri era a cotada que mais cedia no arranque, a desvalorizar 0,25% (5,89 euros), seguida pela Mota-Engil a depreciar 0,15% (1,33 euros). Os CTT e a Corticeira Amorim também arrancaram a sessão no vermelho, a ceder 0,11 e 0,10%, respetivamente, para 4,46 e 9,98 euros.Na Europa, os principais índices estão a negociar com ganhos, à exceção da ligeira desvalorização da bolsa de Amesterdão.(notícia atualizada às 08:21)