Bolsa de Lisboa lidera ganhos na Europa com disparo da Nos

Leia Também Nos dispara 10% após resultados. É a quinta cotada que mais valoriza na Zona Euro



No resto da praça portuguesa, o grupo EDP assumiu uma tendência mista. A casa-mãe perdeu 0,04% para os 4,546 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis valorizou 2,25% para os 14,54 euros.



Hoje, os direitos de subscrição do aumento de capital da elétrica começaram a negociar em bolsa com uma tendência positiva, ao encerrarem a valer 11,10 cêntimos cada, acima do preço teórico de 10,61 cêntimos resultante da cotação de ontem das ações.



A cair esteve também o BCP, que registou uma desvalorização de 1,40% para os 10,57 euros por ação, num dia em que divulgou uma quebra de 79% nos lucros da sua unidade polaca do Bank Millennium. A instituição registou um resultado líquido de 72 milhões de zlótis (16,2 milhões de euros) no primeiro semestre e de 54 milhões de zlótis no segundo trimestre, uma quantia acima dos 51,1 milhões de zlótis que eram apontados pelos analistas para este último período.



Lá fora, o sentimento foi ligeiramente positivo, com o Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da região - a ganhar 0,06%. 61% no lucro líquido do primeiro semestre para os 35 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado.No resto da praça portuguesa, o grupo EDP assumiu uma tendência mista. A casa-mãe perdeu 0,04% para os 4,546 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis valorizou 2,25% para os 14,54 euros.Hoje, os direitos de subscrição do aumento de capital da elétrica começaram a negociar em bolsa com uma tendência positiva, ao encerrarem a valer 11,10 cêntimos cada, acima do preço teórico de 10,61 cêntimos resultante da cotação de ontem das ações.A cair esteve também o BCP, que registou uma desvalorização de 1,40% para os 10,57 euros por ação, num dia em que divulgou uma quebra de 79% nos lucros da sua unidade polaca do Bank Millennium. A instituição registou um resultado líquido de 72 milhões de zlótis (16,2 milhões de euros) no primeiro semestre e de 54 milhões de zlótis no segundo trimestre, uma quantia acima dos 51,1 milhões de zlótis que eram apontados pelos analistas para este último período.Lá fora, o sentimento foi ligeiramente positivo, com o Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da região - a ganhar 0,06%.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira a valorizar 0,64% para os 4.538,69 pontos, com um desempenho superior às restantes praças europeias, impulsionada pela Nos, que reagiu à divulgação de resultados com uma valorização robusta.A empresa liderada por Miguel Almeida disparou 9,55% para os 3,970 euros por ação, o que representa um máximo desde o passado dia 9 de junho.Esta prestação surgiu como resposta à apresentação de resultados de ontem, já após o fecho da sessão, em que a Nos divulgou um lucro acima do esperado pelos analistas. Ainda assim, a cotada divulgou uma queda de