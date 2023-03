Bolsa de Lisboa regressa ao vermelho. Galp cai mais de 1%

A bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, à semelhança das principais praças europeias, depois de ontem ter registado o segundo melhor desempenho do ano e o melhor dia desde 2 de janeiro.O PSI recua 0,2%% para 5.966,71 pontos. Das 15 cotadas que fazem parte do principal índice nacional, oito negoceiam no verde e sete no vermelho.A registar a maior queda está a Galp que perde 1,67% para 10,315 euros, seguida pela Navigator que recua 0,6% nos 3,298 euros e a Sonae que cai 0,57% para os 1,04 euros, após a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter informado, em comunicado, que foi registada esta terça-feira a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Sonae à Sonaecom Do lado dos ganhos está a Semapa, à semelhança de ontem em que subiu 2,66%, e avança 0,72% até aos 13,98 euros. Ainda no pódio está a Nos a ganhar 0,56% nos 4,314 euros e a Altri a somar 0,47% para os 4,686 euros.Também nos ganhos está a EDP que sobe 0,44% até aos 4,822 euros, depois da China Three Georges ter anunciado ontem uma redução ligeira da sua participação no capital da EDP , de 21,08% para 20,861%.A elétrica parece estar ainda a beneficiar de uma nota de "research" do HSBC, que iniciou a cobertura da EDP com a recomendação de "comprar" e colocou o preço-alvo nos seis euros por ação, o que implica uma valorização de 24,97% face à cotação de fecho desta terça-feira.Entre os pesos pesados, o BCP perde 0,28% para os 0,2112 euros, a EDP Renováveis recua 0,24% para 20,52 euros e a Jerónimo Martins avança 0,3% até aos 20,08 euros.(Notícia atualizada às 8h48)