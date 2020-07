Bolsa nacional cai quase 1% pressionada por BCP e Galp

De acordo com as estimativas do CaixaBank/BPI, o lucro do banco liderado por Miguel Maya vai registar uma subida homóloga de 93% para os 31 milhões de euros , no segundo trimestre deste ano, face aos 15,9 milhões de euros anunciados no mesmo período do ano anterior. Mas em termos semestrais, a situação inverte-se e poderá verificar-se um decréscimo de 61% para os 166 milhões de euros.