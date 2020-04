PSI-20 recua após cinco sessões de ganhos. BCP e Galp Energia caem mais de 3%

O PSI-20 abriu a somar 0,02% para 4.231,68 pontos, rapidamente inverteu para terreno negativo e já lidera as perdas nas bolsas europeias. O índice português segue a cair 1,43% para 4.170,57 pontos, depois de ontem ter cumprido a quinta sessão consecutiva de ganhos.

A bolsa portuguesa segue agora a liderar as quedas nas praças europeias, numa altura em que o Stoxx600 cede 0,24%. Os mercados asiáticos negociaram de forma mista, durante a madrugada em Portugal, com a temporada de resultados em curso a colocar um travão no ímpeto dos investidores. O Banco Popular da China, ou PBOC, cortou uma das principais taxas de juro esta quarta-feira, uma decisão que pode abrir caminho à redução das taxas de juro de referência.

Depois de o JPMorgan, Johnson & Johnson e Wells Fargo terem apresentado resultados abaixo do estimado na sessão de ontem, hoje é a vez do Goldman Sachs, Bank of America e do Citigroup divulgarem os números relativos aos primeiros três meses deste ano.



A nova temporada de resultados vai evidenciar o impacto económico que o coronavírus tem provocado, após o Fundo Monetário Internacional ter dito que a recessão "Grande 'Lockdown'" seria a pior em quase um século.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os EUA vão suspender o financiamento à Organização Mundial de Saúde enquanto a administração avalia o que classifica de má gestão do grupo na resposta ao coronavírus. O presidente criticou a OMS por, na sua opinião, não ter investigado adequadamente as informações iniciais sobre a capacidade de contágio do vírus entre seres humanos e por não ter inquirido a China pela sua alegada falta de transparência sobre o vírus.

Na bolsa portuguesa o PSI-20 está a ser pressionado sobretudo pela Galp, numa sessão em que o petróleo está a negociar em terreno negativo (Brent desce 1,55% para 29,14 dólares). As ações da petrolífera portuguesa cedem 3,25% para 9,83 euros.

Ainda a pressionar o PSI-20, o BCP alivia da recuperação das últimas sessões e cede 3,29% para 0,1028 euros. Do lado dos ganhos a Jerónimo Martins soma 0,42% para 15,70 euros e a EDP Renováveis avança 1,92% para 10,62 euros.

A Nos continua em alta depois de ontem tem liderado os ganhos do PSI-20, em reação ao anúncio das venda da empresa de torres de telecomunicações aos espanhóis da Cellnex num negócio que pode chegar aos 550 milhões de euros. As ações avançam 0,99% para 3,468 euros.





(notícia atualizada às 8:37 com queda mais forte do PSI-20)