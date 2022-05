Bolsa portuguesa abre em alta com BCP a disparar 5%

Também com ganhos acima de 1% surgem a Navigator, que avança 1,50%, a EDPR, que sobe 1,17%, e a Mota-Engil, que ganha 1,11%.



Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins valoriza 0,96%, a Galp sobe 0,72% e a EDP avança 0,43%.



A Altri abriu inalterada, num dia em que começou a negociar sem direito a dividendo, enquanto os CTT, que anunciaram uma



Por último, a REN cai 4,59%, pressionada pela entrada em ex-dividendo. Excluindo esse fator, a REN estaria a ganhar 0,82%. Maxive - Cybersecurity, e a Greenvolt, que também viu a JB Capital Markets subir a recomendação e o "target".Também com ganhos acima de 1% surgem a Navigator, que avança 1,50%, a EDPR, que sobe 1,17%, e a Mota-Engil, que ganha 1,11%.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins valoriza 0,96%, a Galp sobe 0,72% e a EDP avança 0,43%.A Altri abriu inalterada, num dia em que começou a negociar sem direito a dividendo, enquanto os CTT, que anunciaram uma operação de titularização de crédito no valor de 200 milhões de euros, cedem 0,40%.Por último, a REN cai 4,59%, pressionada pela entrada em ex-dividendo. Excluindo esse fator, a REN estaria a ganhar 0,82%.

O PSI arrancou a sessão de terça-feira a subir 1,05%, para os 5.802,03 pontos, e com 12 das 15 cotadas no verde.O "motor" da valorização do índice é o BCP, que ontem anunciou que quase duplicou os lucros trimestrais , e sobe 5,35%, para os 0,1616 euros.Ainda pela positiva destacam-se a Sonae, que foi alvo de uma subida do preço-alvo pela JB Capital Markets e anunciou antes da abertura da sessão a venda pela Sonae IM da