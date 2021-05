Bolsa sobe com ações do CTT a dispararem após resultados

O PSI-20 abriu a subir 0,2% para 5.101,62 pontos, com 13 cotadas em alta, três em queda e duas sem variação. O índice português está a ser impulsionado por vários pesos pesados e pelos CTT, que estão a disparar depois de anunciar resultados.

As bolsas europeias seguem positivas com os investidores a aguardarem pelos dados do emprego nos EUA, que serão divulgados nesta sexta-feira. Os dados comerciais mais recentes da China mostraram que as exportações aumentaram bem acima das expectativas e as importações tiveram o crescimento mais rápido desde 2011.



A impulsionar o PSI-20 estão vários pesos pesados, com a EDP Renováveis a somar 1,26% para 19,24 euros e o BCP a somar 0,71% para 0,1282 euros.

Há duas cotadas que estão a reagir aos resultados trimestrais apresentados ontem, com a empresa dos correios a brilhar. Os CTT disparam 4,51% para 4,055 euros depois da empresa ter anunciado que encerrou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 8,7 milhões de euros, um valor 136,3% acima do registado no mesmo período do ano passado.

Já a Corticeira Amorim soma 0,4% para 10,06 euros, depois da líder mundial no setor da cortiça ter anunciado que os resultados líquidos do primeiro trimestre desceram 20% para 16 milhões de euros, com as vendas a caírem 2% para 199,6 milhões.

A pressionar o índice português estão duas cotadas que passam a negociar a partir de hoje sem direito ao dividendo que será pago aos acionistas a partir da próxima semana.

A REN desvaloriza 5,84% para 2,34 euros, em linha com a rentabilidade do dividendo de 0,171 euros que vai pagar. Já Semapa desce 2,81% para 11,76 euros, uma vez que está a descontar o dividendo de 0,512 euros. Com a remuneração já na carteira dos acionistas a partir da próxima semana, o preço da OPA da Semapa é revisto em baixa