BPI deixa de ter participação qualificada nos CTT

Neste mês, a cotação dos CTT acumula uma valorização de cerca de 26%, num movimento que se acentuou após a apresentação de resultados.





16,7 milhões de euros, os analistas aplaudiram os números, uma vez que mostram recuperação na reta final do ano. O CaixaBank BPI ficou agradado com os resultados do quarto trimestre , bem como com as expectativas da companhia para este ano. Para o analista Filipe Leite os resultados do quarto trimestre "confirmam a tendência de recuperação suportada pelo forte crescimento" da divisão de encomendas (E&P), que viu as receitas dispararem 45% no trimestre, com a margem EBITDA a subir 11 pontos percentuais.