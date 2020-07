CMVM suspende ações do Benfica após decisão do tribunal sobre Vieira

Luís Filipe Vieira, bem como a Benfica SAD e a Benfica Estádio terem sido constituídos arguidas no âmbito de uma investigação da Autoridade Tributária, segundo começou por adiantar o Record.Mais tarde, na manhã desta terça-feira, dia 14 de julho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou à Lusa a constituição de três arguidos na operação intitulada "saco azul", que remonta a 2018 e que envolve o Benfica. Segundo a entidade, foram constituídas arguidas uma pessoa singular e duas coletivas.

Em causa estarão 1,8 milhões de euros que terão sido pagos pelas sociedades 'encarnadas', durante seis meses, para pagar serviços que não foram prestados.A última negociação do Benfica em bolsa data das 14:06 horas desta quarta-feira. Até ao momento o clube da luz estava a valorizar 0,73% para os 2,77 euros por ação.Hoje, a equipa principal de futebol recebe no Estádio da Luz o Vitória Sport Clube, de Guimarães, e em caso de empate ou derrota perderá o campeonato para o rival Futebol Clube do Porto, que amanhã joga contra o Sporting Clube de Portugal.Ontem, o Benfica anunciou que colocou na totalidade a emissão de obrigações a três anos no valor de 50 milhões de euros , conforme foi esta segunda-feira revelado na sessão de apresentação dos resultados da oferta pública de subscrição. A procura superou a oferta em 1,4 vezes, atingindo um montante de cerca de 69,5 milhões de euros.A pandemia da covid-19 e as restrições impostas, nomeadamente a realização de jogos sem público, terão um impacto de "entre 20 a 25 milhões de euros" nas contas da SAD do Benfica esta época, de acordo com o administrador da sociedade anónima do clube da Luz, Domingos Soares de Oliveira.