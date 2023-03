Credit Suisse recupera 19% em bolsa com apoio do banco central da Suíça

Banco Nacional Suíço (SNB) de disponibilizar até 50 mil milhões de francos suíços (cerca de 50,1 mil milhões de euros ao câmbio atual) em financiamento ao banco helvético.

O banco liderado por

Ulrich Körner refere que a liquidez adicional obtida através da linha de crédito garantido - com "ativos de alta qualidade" como colaterais - do SNB servirá para apoiar os negócios "core" do Credit Suisse e os seus clientes.

O Credit Suisse especificou que vai assim reforçar a liquidez de "forma preventiva", aproveitando para recomprar 10 emissões de dívida sénior em dólares com um valor conjunto de 2,5 mil milhões de dólares (2,35 mil milhões de euros).







presidente do Banco Nacional Saudita, principal acionista do Credit Suisse, afirmou que o "pânico" criado em torno do banco suíço é "injustificado" e que nunca houve conversações entre as duas entidades sobre a necessidade de "assistência" ao banco europeu.

O principal acionista desvalorizou o drama e o Banco Nacional Suíço forneceu financiamento de emergência ao Credit Suisse. Os dois eventos ajudaram o banco - que tinha vivido na quarta-feira o pior dia de sempre em bolsa - a recuperar partes das perdas, impulsionando a banca europeia.As ações do Credit Suisse valorizaram 19,15% na sessão desta quinta-feira em Zurique para 2,022 francos suíços cada. Durante a manhã chegaram mesmo a ganhar mais de 40%, a maior subida de sempre, mas acabou por refrear o entusiasmo. Em reação, o europeu Stoxx Banks ganhou mais de 1%, apesar de o português BCP ter fechado ainda na linha de água.Não chega para limpar as perdas do Credit Suisse este ano (que se mantêm nos 30%), nem mesmo as de ontem. O Credit Suisse tinha atingido mínimos históricos e um recorde no volume de negociação, ao afundar 24,24% A correção deve-se à decisão doA par do apoio, o