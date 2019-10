Ações dos CTT disparam mais de 5% com saída de "shorts"

As ações dos CTT estão esta quinta-feira em forte alta na praça portuguesa, beneficiando com a redução das posições curtas por parte de dois investidores internacionais.

A Bloomberg noticia hoje que a GLG Partners reduziu a posição curta no capital dos CTT em 16,18% para 0,57% do capital, enquanto a Marshall Wace baixou em 15,94% para 0,58% do capital.

Nesta altura são apenas quatro os investidores (todos "hedge funds" internacionais) que estão a apostar na queda das ações da empresa dos correios (pedem ações emprestadas para tirar partido da sua desvalorização). Em conjunto, controlam 3,44% do capital dos CTT (5,16 milhões de ações), bem menos do que o registado no passado.

As posições curtas nos CTT chegaram a superar a fasquia dos 10% do capital em meados do ano passado e estavam perto dos 6% em agosto deste ano.

A saída de "shorts" do capital está a ter forte impacto nas ações. Esta quinta-feira estão a subir 5,06% para 2,658 euros, tendo alcançado um máximo desde 30 de abril nos 2,66 euros.

Esta subida vem na sequência de um forte desempenho positivo nas últimas sessões. Ontem os títulos já tinham valorizado mais de 4%, pelo que na semana já sobem 13%. No acumulado do mês de outubro os títulos valorizam 25,14%, o que é de longe o melhor desempenho entre as cotadas do PSI-20. O índice ganha 2,27% neste período e a Sonae, com uma subida de 12,3%, tem o segundo melhor registo.

Esta prestação não é ainda suficiente para anular as fortes quedas sentidas no resto do ano. Em 2019 as ações estão a perder mais de 10%, num ano marcado pela mudança na gestão (Francisco Lacerda foi substituído em maio por João Bento), descida nos lucros e corte nos dividendos. Em julho as ações tocaram em mínimos históricos, sendo que desde então recuperaram perto de 40%.

A empresa vai anunciar os resultados do terceiro trimestre a 30 de outubro.