Dow perdeu gás nos últimos minutos mas fixou um novo recorde

Os mercados bolsistas dos EUA registaram alguma volatilidade, mas sem descidas nem subidas acentuadas. O Dow Jones acabou por terminar com uma descida marginal, mas negociou em território nunca antes pisado durante a sessão.

O Dow encerrou a deslizar 0,02% para os 31.430,70 pontos, depois de durante a sessão ter tocado nos 31.543,82 pontos, o valor mais alto de sempre.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,17% para 3.916,38 pontos. Na negociação intradiária de ontem tocou nos 3.931,50 pontos – o que constituiu um novo máximo histórico.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a ganhar 0,38% para 14.025,77 pontos. Ontem estabeleceu um novo recorde durante o dia, nos 14.109,12 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico continuam a navegar ao sabor dos novos dados económicos e dos resultados das empresas, bem como dos sinais relativos aos novos estímulos previstos na proposta de ajuda pandémica da Administração Biden, no valor de 1,9 biliões de dólares.

Hoje os investidores estiveram a digerir um panorama brando apresentado pela Reserva Federal. O presidente da Fed, Jerome Powell, assegurou ontem à noite aos intervenientes de mercado que as taxas de juro se manterão em níveis baixos durante mais algum tempo, de modo a estimular o crescimento dos empregos e da economia. Além disso, reiterou que são necessários mais estímulos à economia. "Deixem de recear que a inflação aumente", afirmou.

No entanto, Powell não deu novas perspetivas acerca da política monetária do banco central, o que dececionou os investidores.

"Há margem para o mercado fazer uma pausa para respirar, mas normalmente existe algum tipo de catalizador que faz com que isso aconteça. E neste momento as notícias não estão a dar-nos isso – os estímulos orçamentais, os estímulos monetários, a informação sobre o coronavírus e os resultados das empresas são todos bastante positivos", comentou Tom Martin, gestor de carteira da Globalt Investments.

Em destaque na sessão desta quinta-feira esteve a Bumble, que se estreou em bolsa a terminou a subir 63,51% para 70,31 dólares – muito acima dos 43 dólares a que fechou a oferta pública de subscrição, o que lhe permitiu angariar um total de 2,2 mil milhões de dólares – o equivalente a 1,8 mil milhões de euros. Durante a sessão, chegou a escalar mais de 85%.

Já as cotadas do ramo de produção de canábis inverteram dos ganhos da pré-abertura e acabaram por cair fortemente depois de o setor ter chamado a atenção dos utilizadores da rede social Reddit, que concertaram uma corrida a este tipo de companhias, apostando na legalização desta droga por parte da nova Administração democrata na Casa Branca.

A Tilray, por exemplo, que viu a sua cotação subir 670% este ano, encerrou a afundar 49,68% para 32,16 dólares